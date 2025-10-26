Невероятно! Откриха планета, годна за живот

Астрономи откриха потенциално обитаема планета в близост до Земята – суперземята GJ 251c, съобщава германският научен портал Scinexx.de, позовавайки се на публикация в The Astronomical Journal.

Новият свят се намира само на 18 светлинни години от нас и обикаля около червеното джудже Gliese 251 точно в т.нар. обитаема зона – разстоянието, на което може да съществува вода в течно състояние, ако има подходяща атмосфера.

Планетата е около четири пъти по-масивна от Земята и заобикаля своята звезда за 54 дни. Тя е открита от екип астрономи, ръководен от Кори Биърд от Калифорнийския университет в Ървайн, с помощта на високорезолюционен инфрачервен спектрометър в обсерваторията „Макдоналд“ в Тексас.

„GJ 251c се намира точно в златната зона, където би могла да съществува вода в течно състояние. Такива планети са най-добрият ни шанс да открием извънземен живот“, казва съавторът на изследването Суврат Махадеван от Държавния университет на Пенсилвания.

Макар още да няма доказателства за наличие на атмосфера, учените определят GJ 251c като един от най-обещаващите кандидати за бъдещи изследвания в търсенето на биосигнатури – химически следи от живот извън нашата Слънчева система.ь

