Седмицата започва с рекорд на Земята. Как ще ни се отрази?

Новата седмица започва с интересно астрономическо събитие. 6 юли е денят, в който скоростта, с която Земята се движи около орбитата си, ще се забави рекордно за тази година.

Накратко, това ще е денят, в който нашата планета ще е най-далеч от Слънцето, като разстоянието между тях ще стигне 152 093 251 км, съобщи ТАСС, като се позова на пресслужбата на Московския планетариум.

Орбиталната скорост на Земята ще се намали в понеделник рекордно - до 29,27 км/с, защото планетата се движи по-бързо, когато е по-близо до Слънцето, както и по-бавно, когато е по-далеч от него, обясниха астрономите.

Този рекорд няма да се отрази по никакъв начин на хората, защото те не усещат орбиталната скорост на Земята. Точно така, както не се усеща скоростта на самолета от пътниците в него.

Затова и независимо от важното астрономическо явление, всички ще изживеем един обикновен понеделник.

Вярно е, че сме по-далеч от слънцето и това означава по-малка слънчева радиация, но намалението е едва с около 7% и се компенсира напълно от по-дългите летни дни.

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