Светлината от природата не е токсична

Свещите внасят неповторим уют във всеки дом, но масовите варианти в магазините често крият неподозирани рискове. Повечето конвенционални свещи се изработват от парафин, който е нефтен дериват и при горене отделя токсични вещества като бензел и толуол. Изработването на собствени био свещи у дома е чудесен начин да си осигурите чист въздух, да развиете креативността си и дори да създадете перфектния ръчно изработен подарък за любим човек.

Защо да изберем растителен восък?

За разлика от парафина, био свещите се правят от 100% естествени и възобновяеми ресурси. Най-популярният избор е соевият восък, който гори много по-бавно, не отделя сажди и улавя ароматите фантастично. Други прекрасни алтернативи са кокосовият восък (който има невероятно гладка текстура) и пчелният восък, известен със своя естествен меден аромат и свойството да пречиства въздуха от алергени. В допълнение, био свещите използват памучни или дървени фитили, които не съдържат олово и цинк.

Кои са тайните на перфектния натурален аромат?

За да бъде една свещ наистина био, синтетичните парфюмни композиции се заменят с чисти етерични масла. При работа с тях обаче има важно правило: те трябва да се добавят към восъка едва когато той се е охладил до около 50°C–55°C. Ако ги изсипете в твърде горещ восък, ценните терапевтични молекули просто ще се изпарят и свещта няма да ухае при горене. За релакс можете да използвате лавандула и бергамот, за енергия – портокал и канела, а за свежест – евкалипт и мента.

Домашна рецепта за релаксираща соева свещ

За да излеете своята първа био свещ в стъклено бурканче или керамична чашка от 200 милилитра, подгответе следните чисти съставки и достъпни материали.

Необходими съставки:

160 грама натурален соев восък на люспи

15-20 милилитра чисто етерично масло от лавандула и иланг-иланг

1 памучен фитил с метална основа

1 брой стъклено бурканче или чаша

Дървено шишче или щипка за пране

Двустранно тиксо или малко разтопен восък

Инструкции за приготвяне стъпка по стъпка:

Първо трябва да фиксирате фитила на дъното на избрания съд. Поставете малко парче двустранно тиксо или капнете капка разтопен восък върху металната основа на фитила и го притиснете силно точно в центъра на дъното на бурканчето. За да остане фитилът перфектно изправен по време на изливането, го захванете в горния край с щипка за пране, която да легне хоризонтално върху ръба на съда.

Следващата стъпка е безопасното разтапяне на восъка. Изсипете соевите люспи в огнеупорен съд и го поставете на водна баня на умерен огън. Разбърквайте леко с дървена бъркалка, докато восъкът стане напълно течен и прозрачен. Веднага след това го свалете от котлона и го оставете да се охлади за няколко минути.

Когато восъкът се охлади леко и съдът е топъл, но не горещ на допир, изсипете избраните етерични масла. Разбъркайте бавно и в продължение на поне две минути, за да се свържат молекулите на маслото и восъка по естествен път.

Сега можете да пристъпите към изливането. Изсипете ароматната смес в бурканчето на тънка и бавна струя, за да избегнете образуването на въздушни мехурчета. Оставете около един сантиметър свободно пространство до ръба и запазете съвсем малко количество восък в съда за евентуални корекции по-късно.

Оставете свещта да се втвърди на стайна температура в продължение на 24 часа, като избягвате течения или твърде студени помещения. След като побелее напълно, подрежете фитила с ножица, като оставите около 6 милиметра над повърхността. Вашата био свещ е готова, но за най-добро разгръщане на аромата се препоръчва да я запалите едва след 48 часа.

