Мими Виткова: Партиите мълчат за здравеопазването, системата върви към срив
Няма реални решения, болници растат, а пациенти плащат най-много
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Няма реални решения, болници растат, а пациенти плащат най-много
Според Мими Виткова здравноосигурителната вноска трябва да се увеличи
Стига се до безконтролно прилагане на кортизонови препарати
Бившият министър на здравеопазването Мими Виткова е за имунизацията
На практика разходите за здраве са 8 млрд. Половината са от джоба на болния човек, твърди Мими Виткова - бивш здравен министър...
Законопроектът за бюджета на държавата се гледа на второ четене. Дори и в него обаче властта не пожела да освободи доброволното здравно осигуряване от...
Унищожихме поликлиниките, паднахме до нивото на "гаражна медицина"