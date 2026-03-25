Грижа за кожата през студените дни. Няколко съвета от дерматолог

Илиана Георгиева е лекар по дерматология с богат опит в областта на клиничната и естетичната дерматология. Професионалните ѝ интереси засягат инжекционните процедури и лазерното подмладяване на кожата. В момента работи в естетична клиника Dr. Denkova Dermatology. Занимава се с диагностика и лечение на различни заболявания на кожата. Притежава официална диплома по дерматоскопия от Италия, както и сертификати за работа с енергийно-базирани устройства, също от Италия, поставяне на дермални филъри и ботокс.

Илиана Георгиева е член на Български лекарски съюз и член на Европейската асоциация по дерматология и венерология - EADV. Има участия в многобройни национални и световни конгреси и семинари в областта на кожните болести. Висшето си образование завършва в Медицински университет-София. Специализира една година в кожна клиника на УМБАЛ „Александровска“, след което продължава своето професионално израстване в Клиника по дерматология и венерология към Военномедицинска академия-София. Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве към МУ-София.

Студените месеци категорично са едни от най-предизвикателните, що се отнася до грижа за кожата. Навън все още е студено, като снегът и вятърът напоследък не са мираж дори и през март и април, а кожата ни изобщо не обича стреса и предизвикателствата. И ако това да запазим кожата си здрава, лъскава и сияеща по време на ниските температури не е лесна задача, то когато става въпрос за хора, предразположени към някои състояния като розацея или дерматит, това се превръща почти винаги в мисия невъзможна. Причината е, че ниските температури навън, в комбинация с високите градуси в затоплените помещения могат да я направят суха, раздразнена и повяхнала. Сухата кожа обикновено произвежда по-малко количество себум, който пък играе много важна роля в защитните й функции и неминуемо води до нарушаване на баланса в нея. И така както по време на студените месеци сменяме дрехите в гардероба си, има няколко важни стъпки в ежедневната ни рутина , които трябва да променим и да спазваме, за да поддържаме кожата си здрава въпреки агресивното въздействие на студеното време. Ето и някои от тях. На първо място измивните гелове трябва да се заменят с кремообразни продукти, да се използват нежни ексфолианти, които да подпомагат по-бързото обновяване на кожата и да не се пренебрегват хидратиращите средства, като не трябва да забравяме , че кожата в областта на откритите части на лицето и тялото като устните, носа и ръцете също страда. И тъй като студените месеци по нашите географски ширини всяка година носят със себе си и сняг, не трябва да забравяме колко коварна може да бъде за кожата ни комбинацията сняг и слънце. Снежинките действат като своеобразни лещи, отразяват ултравиолетовите лъчи и кожата лесно изгаря. Нанасянето на слънцезащитни продукти е абсолютно задължителна и неизменна част от екипировката на всеки любител, който прекарва повече време в планината например.

И все пак есенно-зимният сезон носи не само негативи за нашата кожа. Напротив! Студените месеци са най-подходящи да включим в рутината си някои продукти , които станаха абсолютни фаворити на дамите през последната година. Защо кожата ни също се нуждае от вит Ц и как ретинола се превърна в най-мощния антиейдж продукт. Това са част от най-често задаваните въпроси към специалистите. Ретинолът е дериват на витамин А, член на семейството на ретиноидите, а студените месеци са най-благоприятни за употребата му, поради по-кратките часове на деня и по-слабото слънцегреене. Той стимулира обновяването на клетките в кожата, а това го прави първенец в борбата с фините бръчки. Витамин С е другата тайна съставка в рецептата за бляскава кожа с равномерен тен през студените месеци. Той е един от най-мощните антиоксидаснти, които защитават кожата от вредните въздействия на токсините в заобикалящата ни среда. Предпазва я от щетите на слънцето, бори се с хиперпигментните петна, има способността да неутрализира свободните радикали, които се натрупват в кожата ни в резултат на замърсяването на въздуха.

Начинът ни живот също има отношение за здравето на нашата кожа. Ако трябва да разгледаме и влиянието на някои вредни навици, като тютюнопушенето например, то е свързано с отделяне на значително ниво токсини в резултат на процесите на горене, които се натрупват в кожата и причиняват преждевременното й стареене, поради нарушаването на баланса в синтезата на колагеновите и еластични нишки в нея. Резултатът е появата на фини линии, особено в областта на устните. Вредните субстанции, които се съдържат в цигарения дим правят кожата повяхнала и сива. Затова, при пациентите , които не се отказват от тютюнопушенето съществуват и по-малко вредни алтернативи. Според последните налични проучвания, така наречените бездимни изделия, като никотинови паучове, електронни цигари за многократна употреба и устройства за нагряване, при които не протича процес на горене, се свързват с отделянето на много по-ниски концентрации на рискови субстанции в сравнение с токсините в дима от стандартните цигари. Данните сочат, че при тях вредите върху здравето, респективно върху кожата, са значително редуцирани. Въпреки това, като специалист винаги препоръчвам пълно въздържане, което е за предпочитане.

Студените месеци са труден период за всички, но блестящата и здрава кожа през този период отдавна не е мит. Правилната формула е индивидуален подход към всеки пациент, професионална диагностика на кожата, създаване на дългосрочна програма за нейната грижа, подобряване начина на живот. Това е и любим сезон за по-инвазивните апаратните процедури, които целят обновяване на кожата, заличаване на фини бръчки ,пори и белези от акне. Така например, фракционирания CO2 лазер, IPL-апаратите, химическите пилинги и изобщо всички ресърфисинг процедури, могат да направят кожата ни по-млада, здрава, с равномерен тен и блясък, стига да се доверим на правилните професионалисти. Да бъдем очарователни през студените дни отдавна не е мисия невъзможно, просто изисква сериозна грижа и внимание.

