Обрат с времето. Гърми и трещи

Обрат с времето. Днес ще гърми и трещи. Ще има значителна облачност над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, по Черноморието: 11°-13°, за София – 21°-22°.

По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите от западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

