Намериха уникално богато находище на злато в неизследван район

Невероятно богато находище на злато е открито в южноамериканската държава Суринам,

която напоследък преживява икономически бум благодарение на петролни находища и други ценни ресурси, пише Earth.com.

Така, по време на геоложко проучване, пробиването на един кладенец на обекта Мария Джералда даде впечатляващ резултат. В ядрото са регистрирани 22,5 метра скала със съдържание на злато от 11,88 грама на тон.

Находища с такъв мащаб и плътност са изключително редки.

В индустрията съдържанието на злато над 10 грама на тон се счита за богато находище, а общоприетата норма са находища със съдържание на злато от 1 до 10 г/т. Но на обекта Мария Джералда не само съдържанието на злато в скалата е високо,

но и самата жила е значително широка.

Тъй като на практика малко находища произвеждат злато над 2 г/т, жила с почти 12 г/т променя драстично икономиката на проекта: по-малко скална маса за рекултивация и по-голям потенциал за дълбочина на добива. Дългите зони с ниско съдържание под основната жила могат да показват наличието на множество пластове.

За Суринам това откритие е важно, но не променя икономическата ситуация, защото напоследък минната и нефтената промишленост тук се развиват бързо,

генерирайки около 60% от БВП и 90% от приходите от износ.

Въпреки това, джунглите на Суринам, с валежи от над 4000 мм годишно, правят всякакъв добив труден и изискват строг екологичен контрол. Държавата постепенно подобрява регулациите, балансирайки развитието с опазването на биоразнообразието и правата на коренното население.

