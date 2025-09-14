Откриха ново находище на висококачествено злато. Ето къде е

Канадската компания "Лундин Голд“ съобщи за резултати от сондажи близо до мината си „Фрута дел Норте“ в провинция Самора-Чинчипе,

едно от двете големи производствени съоръжения в Еквадор,

съобщи Earth.com.

По-специално сондажът Fruta del Norte East е регистрирал съдържание на злато от 7,12 грама на тон в участък от приблизително 14 метра и 4,62 грама на тон на дълбочина от приблизително 23 метра. Изданието отбелязва, че това е показателно за наличието на широк минерализиран коридор в близост до действащата мина, което би могло да открие

нови перспективи за добив.

Според Рон Хохстийн, президент „Лундин“, те планират да ускорят проучването и оценката на нови райони. Проучванията също така потвърдиха съществуването на медно-златен порфир (т.е. комбинация) в района Транкалом, разположен непосредствено до мината. Геолозите отбелязват, че комбинацията от епитермални жилки и порфирни системи в района създава условия за мащабно производство и дългосрочни инвестиции.

Експертите отбелязват, че

тази геоложка структура е рядка и особено ценна,

тъй като порфирните находища обикновено се характеризират с големи обеми и дългосрочна промишлена експлоатация. Това означава, че регионът Самора-Чинчипе може да се превърне в един от ключовите центрове на златодобивната индустрия в Южна Америка.

Как се определя качеството на златна жила?

Няколко показателя са важни за оценката на находищата. В златодобивната индустрия най-важният показател за оценка на качеството е „грамове на тон“, т.е. колко грама злато се съдържат в един тон скала. Рядко едно находище надвишава 10 грама на тон и се счита за индустриално, ако в един тон скала има повече от 1 грам злато.

Терминът „порфир“ означава, че

находището съдържа медни залежи в допълнение към златото.

Комбинацията от различни метали в тези системи обяснява дългите периоди на стабилна минерализация, които привличат вниманието на геолозите.

Друг важен термин е „епитермални системи“. Те се образуват по-близо до повърхността и са способни да произвеждат зони с много високо съдържание на руда. Често се срещат в близост до порфирни центрове, което е типично за много региони.

