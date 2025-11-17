Сърбите се юрнаха към България за бензин

Притеснително, но факт! В навечерието на потенциална криза с доставките на гориво по бензиностанциите в Сърбия няма опашки, а цената му се покачва незначително, но остава една от най-високите на Балканите, установява проверка на БТА.

Електроинженерът Йован Топалович, който е на 38 години, има две деца и съпругата му е домакиня, не се притеснява дали ще остане без гориво, защото е планирал пътуване до България, а още щом мине границата, може да зареди на първата голяма бензиностанция.

"Ето виждате, че от днес до края на седмицата няма промяна в цената на бензина в Сърбия - 182 динара (1,55 eвро ), а на дизела се е покачила с 3 динара и е 201 динара (1,71 евро), но все пак в България като цяло е по-евтино", коментира Топалович.

Сърбия има една седмица, за да реши какви мерки да предприеме, за да гарантира доставките си на горива от рафинерията на сръбската петролна компания НИС, която е под американски санкции, без да пристъпва към национализацията ѝ", заяви сръбският президент Александър Вучич на извънредно заседание на правителството вчера.

Заседанието беше свикано, след като САЩ дадоха на НИС тримесечен срок да се освободи изцяло от мажоритарното руското участие в нея.

Банките вече спряха трансакциите с НИС и според официални представители единствената рафинерия на компанията в Панчево има достатъчно суров петрол за работата си само до 25 ноември.

"Решението (…) трябва да бъде взето през следващите седем дни; рафинерията трябва да работи“, каза Вучич.

Той заяви, че Сърбия иска да избегне национализация на руски активи и е готова да направи оферта над пазарната цена за компанията, ако преговорите на руската страна с неназовани азиатски и европейски партньори се провалят.

Санкционираната руска „Газпром нефт“ държи 44,9 процента от капитала на НИС, свързаната с „Газпром“ „Интелиджънс“ държи други 11,2 процента, сръбската държава има 29,9 процента, а останалите са в ръцете на дребни акционери

26-годишната Исидора Антич не смята скоро да ползва автомобила си, но е намерила временно решение, което прилича на връщане в младостта на нейните родители, които също са били под санкции в началото на 90-те години в бивша Югославия.

"Моите родители живеят близо до границата с Босна и Херцеговина и ще прескочат, ще ми налеят бензин в туби и когато ми потрябва, ще го ползвам", каза Антич пред БТА.

"Не знам дали горивото ще свърши, но знам, че още дори не сме влезли в ЕС, а вече не можем да си го позволим с нашите доходи", каза Ивица Сараиевич, който работи на две места и споделя, че ще пътува от Белград до Скопие, за да съчетае посещението при зъболекар с покупка на бензин.

Според статистически данни 95 000 души в Сърбия получават минималната заплата, която за 2025 г. е 457 евро.

От 1 януари 2026 г. правителството планира минималната работна заплата в страната да достигне 551 евро, а в бюджета за догодина е заложено cpeднaтa мeceчнa нeтнa зaплaтa пpeз дeĸeмвpи 2026 г. да възлизa нa нaй-мaлĸo 1147 eвpo и до края на 2027 г. да дocтигнe 1400 eвpo.

Очаква се най-слабо засегнати от кризата с горивата да са живеещите близо до границата с България, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Хърватия и Румъния, защото ще изминават най-кратките разстояния, за да пълнят резервоарите на автомобилите си от съседните страни, прогнозират анализатори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com