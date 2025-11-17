Тръгва влак стрела в красива европейска държава

Готви се голям проект в една от най-посещаваните европейски страни.

Испания ще обнови своята високоскоростна железопътна мрежа между Мадрид и Барселона, за да позволи на влаковете в тази отсечка да достигат максимална скорост от 350 км/ч.— скорост, постигната досега само в Китай. Това заяви днес транспортният министър на иберийската страна, цитиран от Ройтерс.

Ако бъде реализиран, проектът ще намали времето за пътуване между двата града — маршрут, използван от около 15 милиона души годишно — до под два часа вместо почти три в момента, каза транспортният министър Оскар Пуенте на събитие в Мадрид.

Обществена поръчка на стойност 2,3 милиона евро за проучвания относно възможността за достигане на новата цел ще бъде открита утре. Сред обсъжданите варианти са подобрение на достъпа до гарите в двата града и добавяне на нови железопътни участъци, които да осигурят по-голяма гъвкавост на маршрута и да позволят заобикаляне на претоварени зони.

Министерството на транспорта съобщи днес, че нов дизайн на влака, разработен от държавната компания за железопътна инфраструктура „Адиф“(Adif), който подобрява аеродинамиката и намалява повредите, като увеличава разстоянието между влака и чакъла под релсите, също може да допринесе за достигането на новата цел от 350 км/ч.

Само Великобритания и Полша имат амбиции за подобни скорости в Европа, като дългоочакваната британска линия „ЕйчЕс2“ (HS2), която трябва да свърже Лондон с Бирмингам, се сблъсква със забавяния и превишени разходи още от одобрението си през 2012 г.

Испания има най-много високоскоростни железопътни линии в Европейския съюз. Според статистика на Европейската комисия за 2023 г. в страната е имало около 3190 км от общо 8556 км високоскоростни линии в региона.

Оттогава Испания е добавила нови линии в северозападния регион Галисия и в югоизточния регион Мурсия, увеличавайки капацитета до 4091 км, според официални данни.

Вътрешните железопътни пътувания в Испания са се върнали на нивата отпреди пандемията, показват данни на министерството, като броят на пътуващите с високоскоростни влакове се е увеличил от 32,4 милиона през 2019 г. до 46,7 милиона през 2024 г.

Пуенте заяви, че очаква модернизациите да отнемат около три години след началото на строителството. Говорител отказа да коментира колко време ще продължат предпроектните проучвания, пише БТА.

