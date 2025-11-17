Истински рекорд. Ето почивките по празниците

Идва ли време зе неочаквано дълти ваканции?

Тазгодишният календар с официалните празници през 2025 г. показва рекордни възможности за комбиниране на отпуски, но към тях може да се добавят още два неприсъствени дни – 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.

Министърът на финансите вече внесе предложение тези дати да бъдат обявени за почивни по изключение, заради преминаването към еврото у нас. Според плана за въвеждането на общата валута 2 януари 2026 г. се пада петък, а добавянето му като неработен ден би облекчило процеса по техническото превключване на банковите и финансовите системи.

Интересното е, че за първи път работодателски организации не възразяват, а дори подкрепят идеята за повече почивни дни – именно заради мащабната национална промяна, която предстои.

Общественото обсъждане на мярката приключи на 8 ноември, а сега се очаква проектът да бъде внесен и разгледан на редовно заседание на Министерския съвет. Ако бъде одобрен, българите ще получат удължен празничен период около Нова година, а календарът за 2025 г. ще позволи още по-гъвкаво планиране на отпуски и пътувания.

Основни възможности за комбиниране на отпуск през декември 2025:

1) 20 – 28 декември 2025 г.

Почивни дни: 24, 25, 26, 27 и 28 декември (Коледа + събота и неделя).

Ако вземете отпуск на: 22 и 23 декември (понеделник и вторник),

получавате:

9 почивни дни срещу 2 дни отпуск – от 20 до 28 декември.

2) 24 декември 2025 г. - 1 януари 2026 г.

29 и 30 декември са работни, 31 декември е предложен за неприсъствен ден.

Ако вземете отпуск на: 29 и 30 декември,

получавате:

9 почивни дни срещу 2 дни отпуск – 24 декември до 1 януари.

3) Комбиниране 20 декември 2025 – 1 януари 2026 г.

Ако ползвате отпуск на: 22, 23, 29, 30 декември.

получавате:

13 последователни дни почивка срещу 4 дни отпуск – от 22 декември до 1 януари 2026 г.

3) Комбиниране 20 декември 2025 г. - 4 януари 2026 г.

Ако ползвате отпуск на: 22, 23, 29, 30 декември и 2 януари 2026 г.

получавате:

16 последователни дни почивка срещу 5 дни отпуск – от 20 декември до 4 януари 2026 г.

Ако правителството одобри 31 декември и 2 януари за неприсъствени дни:

4) Удължена Коледа и Нова година: 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.

Отпуск: 29 и 30 декември (2 дни).

Почивни дни: 31 декември (неприсъствен, по предложение), 1 и 2 януари (2 е неприсъствен), уикендът 3–4 януари.

Резултат:

12 последователни дни почивка срещу 2 дни отпуск.

Най-оптималната комбинация**

5) 20 декември 2025 – 4 януари 2026 г.

Нужен отпуск: 4 дни – 22, 23, 29, 30 декември.

Почивни дни + предложени неприсъствени: 24–28 декември, 1 януари и 3-4 януари + 31 декември (неприсъствен, по предложение), 2 януари(неприсъствен, по предложение)

Общо:

16 дни почивка срещу 4 дни отпуск.

