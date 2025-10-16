Нова драма. Натискат Киселова да дава оставка

Има ново политическо напрежение сред определени кръгове.

БСП натиска Наталия Киселова да си подаде оставката като председател на парламента, за да потуши поне малко напрежението след гневните закани на Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ се разлюти след резила на местните избори в Пазарджик, където партията остана на рекордно ниското 6-о място.

Източник на Lupa.bg от парламента разкри, че първа ще хвръкне главата на Киселова и социалистите нямат нищо против, само да има мир и да запазят мястото си в управляващата коалиция. Атанас Зафиров е категоричен, че БСП трябва на всяка цена да запази позициите си в правителството.

До момента няма коментар от самата Наталия Киселова, която се изтъпани в ложата на мача срещу Турция (1:6) и това допълнително е вбесило Борисов.

Другият "пътник", който е ясен е Борислав Гуцанов, както вече Lupa.bg съобщи. Не случайно на няколко пъти в изявлението си от вторник, лидерът на ГЕРБ спомена името на социалния министър Борислав Гуцанов, от когото, според БСП, финансовият министър Теменужка Петкова е вдигнала ръце.

Все пак преформатиране на кабинета, за каквото говори Бойко Борисов, е по-вероятно да има чак след приемането на еврото на 1 януари, издава източникът ни в парламента. Депутатите са сигурни, че преди Нова година няма да има трусове в управлението, само някоя и друга козметична рокада.

До момента само от ИТН мълчат и не са коментирали изявлението на Бойко Борисов. Делян Пеевски вече коментира, че те ще подкрепят правителството до последно и само от лидера на ГЕРБ зависи дали то ще се катурне.

Все повече гласове се чуват, че за мястото на Киселова се спряга Рая Назарян от ГЕРБ.

В момента е ясно само едно - до края на седмицата няма да има заседание на парламента, защото депутите на ГЕРБ изпълняват заръката на Борисов и обикалят страната. Така кворум не може да има и петъчното заседание също ще пропадне. А кога ще се събере Министерски съвет, само един Бойко знае.

Понеделник ще е денят Х, в който ще стане ясно всичко, шушука се в кулоарите. И рокадите в правителството, и съдбата на Наталия Киселова като председател на Народното събрание. Освен това Бойко Борисов вероятно ще се произнесе за чистката по върховете в ГЕРБ.

