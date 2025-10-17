Не пътувайте за Гърция! Властите отправиха предупреждение

Гръцките власти предупреждават за проливни дъждове и опасност от наводнения, предава БНР.

"Избягвайте пътувания през уикенда в Гърция“, препоръчва пътна полиция. Циклон със силни дъждове обхвана страната, съобщават синоптиците. Засегнати са силно островите в Йонийско море, като пороен дъжд залива остров Корфу.

От "Гражданска защита" информират, че в следващите 24 часа проливни дъждове обхващат почти цялата страна с опасност от наводнения. Препоръчва се на собствениците на магазини и живеещите на приземни етажи да вземат мерки.

Екстремно време с дъждове и гръмотевични бури се очакват днес в областите Атика, Спорадските острови, Евия и Тесалия.

Вече има наводнени пътни участъци и се препоръчва шофьорите да спазват ограниченията, въведени от полицията.

Очаква се също нарушение на трафика на фериботите поради силни морски бури.

Собственици на яхти и рибарите са предупредени да не излизат в открито море до понеделник.

Силите на пожарната са в повишена готовност за оказване на помощ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com