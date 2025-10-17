Мицкоски предизвика София! Няма промени в конституцията без гаранции

Северна Македония отново насочи острието към България. Премиерът Християн Мицкоски категорично отказа да предприеме безусловни конституционни промени, включително вписването на българите в основния закон, ако София и Брюксел не дадат конкретни гаранции. Изявлението му, направено след срещата с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, изостри напрежението в момент, когато Европейският съюз настоява Скопие да изпълни договорените ангажименти.

Мицкоски отхвърля безусловните промени

„Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията“, заяви Християн Мицкоски в интервю за телевизия „Канал 5“. Македонският премиер подчерта, че страната му е наясно с изискванията на Европейския съюз – вписването на българите в конституцията като условие за отваряне на преговорните клъстери – но според него това няма да се случи, докато България не изпълни своите задължения.

„Конституционните промени няма да се случат, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз“, каза Мицкоски, подчертавайки, че позицията му е непроменима.

По думите му разговорът с Урсула фон дер Лайен, която бе в Скопие в рамките на балканската си обиколка, е протекъл в приятелски дух, но е показал разминаванията между очакванията на Брюксел и позицията на македонското правителство.

„Ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения. Искаме гаранции. Ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своето семейство, поне малко от това, което прави за други страни, трябва да направи и за нас“, добави той. Мицкоски отказа да навлиза в детайли, като обясни, че не желае да пречи на „процесите, които следват“.

ЕС настоява за действие, но Скопие се затваря

Посещението на Урсула фон дер Лайен в Скопие продължи няколко часа и включваше срещи с президента, председателя на парламента и премиера на Северна Македония. След визитата не бе дадена съвместна пресконференция, но председателят на Европейската комисия публикува позицията си в платформата Х, подчертавайки, че „следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна“. „Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов“, написа тя.

С тези думи Брюксел отново постави условието, от което зависи европейският път на Скопие. Но отговорът на македонския премиер не остави съмнение, че напрежението между двете страни ще продължи. Изказването му беше възприето в дипломатическите среди като пореден опит да се прехвърли отговорността върху България и да се забави процесът на европейска интеграция на Северна Македония.

