Човек на Фицо ни цака жестоко заради Северна Македония

Посланикът на Словакия Васил Гривна е бил извикан на среща в Министерството на външните работи (МВнР) по повод официални изявления на президента Петер Пелегрини по време на негово посещение в Република Северна Македония. От ведомството заявиха, че българската страна намира направените оценки за неприемливи и е поискала обяснение.

Официалната реакция от МВнР

Генералният директор по европейските въпроси Йордан Първанов изрази дълбокото недоумение на българската страна от заявените от президента Пелегрини позиции, с които на практика се оспорва валидността на Европейския консенсус от юли 2022 г., приет от всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС), включително Словакия, посочват от министерството.

Критики и напомняне за критериите

„Силно разочаровани сме, че именно страна партньор си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония, което упорито търси виновник за липсата на напредък в процеса на европейската си интеграция. Подобна позиция не е в интерес нито на стратегическата визия на ЕС за региона, нито на гражданите на тази страна кандидат“, каза още Първанов.

От МВнР напомнят на партньорите в Братислава, че напредъкът по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености.

Изказванията на Пелегрини в Скопие и дипломатическите последици

На 14 октомври, по време на посещението си в Република Северна Македония словашкият президент обяви, че Словакия е голям поддръжник на интеграцията на Северна Македония в ЕС, а с тази интеграция не трябва да се злоупотребява.

"Притеснявам се, че присъединяването няма да се основава на техническата подготвеност, а на някакви геополитически игри и че в ЕС ще има държави, които ще играят политически игри, с цел да попречат на разширяването. И вярвам, че ако направят това, то ще бъде огромна политическа грешка, за която ще съжаляват... Не мога да приема двойни стандарти и затова критикувам ЕС“, каза Пелегрини.

„Разбирам, че изминахте нелесен път към ЕС, знам колко трудно беше да се реши въпросът с името. Малко ще критикувам, като кажа, че постоянно се появяват нови условия и искрено смятам, че ЕС прави голяма грешка, защото ЕС не може да изгуби тази динамика (на разширяването)... Вашата страна е част от процеса от 20 години и трябваше да вземе трудни решения. И въпреки това все още няма отговор на въпроса кога вашата държава ще се присъедини към ЕС. ЕС поема рискове с този процес. Ние, като Словакия, сме на ваша страна и ви подкрепяме по всички възможни начини, защото вярваме, че бъдещето на ЕС е в разширяването, а част от това е сигурността, особено на този регион”, заяви още държавният глава на Словения на съвместната пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com