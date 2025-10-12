Мицкоски ни атакува с искания за "македонския народ" в България

Македонският премиер Християн Мицкоски отправи призив към Европейския съвет. Още следващата седмица трябва да се изпрати заключение, че няма проблем с отделната македонска идентичност, език и "вековна култура".

Източният съсед България трябва да покаже европейска зрялост

и да се съобрази с международното право, цитира думите на министър-председателя агенция МИА.

Мискоски направи изявлението по време на тържество в Прилеп по повод на Деня на народното въстание. Това е официален празник в Република Северна Македония, на който се чества годишнината от нападението на македонски партизани срещу български части в Прилеп през 1944 г. Определяно е в страната като начало на въстание срещу "фашистката окупация".

Според Мискоски, присъдите на Международния съд за правата на човека трябва да се изпълнят и

най-сетне македонският народ в Западна България да получи това, което отдавна му се полага –

да успеят да се сдружат в организация и след това да номинират свой представител в министерския съвет за правата на малцинствата на българското правителство. Това са червените линии", заяви Мицкоски.

"Нашата основна пречка по пътя към ЕС е искането на нашия източен съсед и т.нар. Френско предложение, което предишното правителство само прие. Сега това е пречката, която трябва да бъде преодоляна", каза премиерът.

Френското предложение залегна в преговорната рамка на Северна Македония с ЕС. Страната трябва да впише българите в Конституцията - условие, което Скопие отказва да изпълни, въпреки че беше прието от предишното правителство на СДСМ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com