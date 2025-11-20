Планът на Тръмп за Украйна проработи! Зеленски каза ДА

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и министърът на американските сухопътни сили Даниел Дрискол са се договорили за конкретен график за подписване на мирния план по американския план.

Това изненадващо съобщи Axios.

Според източници от изданието, Зеленски увери американската делегация по време на разговорите в Киев, че е готов да работи с Вашингтон по мирния план на Тръмп.

Неназован украински служител каза пред репортери, че Дрискол е дал на Зеленски писмено копие на плана.

В същото време той уточни, че Зеленски и Дрискол "са се договорили за стегнат график" за подписване на сделка в съответствие с американския план.

Събеседниците на Axios казват, че по време на преговорите президентът на Украйна "беше по-отзивчив".

Журналистите също разбраха, че делегацията на Дрискол първоначално е планирала да пътува до Украйна, за да обсъди военни технологии и стратегия, но след това Белият дом го е помолил да помогне за "стартирането на преговори" със Зеленски от името на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и държавния секретар Марко Рубио.

В същото време Европейският съюз се противопоставиха на плана, насърчаван от САЩ за разрешаване на руско-украинския конфликт, пише Ройтерс.

Според информацията планът предполага териториални отстъпки и частично разоръжаване на Украйна.

Външните министри на ЕС, които са събрани в Брюксел, не коментираха подробно все още неразкрития американски план, но ясно заявиха, че няма да приемат отстъпките, които Киев трябва да направи.

Според Ройтерс, засилването на американската дипломация се случи в неудобен момент за Киев във връзка с корупционния скандал в страната.

За да разработят мирен план за прекратяване на руско-украинския конфликт, държавният секретар Марко Рубио и специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф са взаимодействали еднакво както с Украйна, така и с Русия. Това заяви на брифинг прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. Според нея Рубио и Уиткоф работят по този план през последния месец.

"Те работиха еднакво и с двете страни, за да разберат на какво ще се споразумеят тези страни, за да постигнат траен и траен мир. Преговорите продължават, президентът Доналд Тръмп подкрепя този план", каза тя.

