Ненаучените уроци: Бисер, "Аспарухово", Мизия, Царево, "Елените"...

Трагедията в „Елените“ е подобна на тази в Царево, когато при наводнение през 2023 г. загинаха четирима души. Тогава също беше установено, че в заливните зони на реката е строено въпреки забраната за това.

6 февруари 2012 г. Стената на язовир „Иваново“ се къса, водната стихия застига село Бисер и взема шест жертви. И до днес не е ясно чия собственост е бил язовирът. Заради спор между кметство и министерство на отбраната нито държава, нито община предприемат мерки, а се е знаело, че язовирът е опасен. Наследници на жертвите и потърпевши осъдиха общината. Спечелените искове са за над 4 милиона лева. За да ги плати общината тегли кредит.

Юни 2014 г. При наводнение във варненския квартал "Аспарухово" загинаха 13 души. Тогава приливната вълна също беше предизвикана от интензивни валежи и стичането на водата във водосборните зони. На пътя на водата се оказаха къщи, построени в дерета. Прокуратурата започна разследване. Според експертиза, представена в хода на делото, „жертвите и материалните щети щяха да са значително по-малки, ако тези жилищни сгради не са били изградени в коритото на дерето - на самия път на водата“. Вещите лица констатираха, че „централните органи на изпълнителната власт – Министерството на регионалното развитие (МРРБ), не изпълняват задълженията си за оценка и картографиране на геоложкия риск на територията на община Варна“, включително и на пострадалия от бедствието варненски квартал. В крайна сметка прокуратурата прекрати делото, защото не откри данни за повдигане на обвинения. През 2018 г. Апелативният съд във Варна одобри това решение и прие, че основната причина за водното бедствие в „Аспарухово“ е „екстремността на природното събитие“.

3 август 2014 г. Опустошително наводнение залива град Мизия. Водната стихия отнема живота на двама души, а домовете на над 1 200 души са негодни за живеене. 103 постройки - напълно срутени. Според официалния доклад, оповестен от прокуратурата във Враца, виновни за потопа няма. Заключението на експертизата от 200 страници е, че става дума за рядко катастрофално явление, на което всички хидроинженерни съоръжения по река Скът не са могли да окажат сериозно възпиращо действие.

