Ненаучените уроци: Бисер, "Аспарухово", Мизия, Царево, "Елените"...
Потопите взимат жертви, виновни няма
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Потопите взимат жертви, виновни няма
Плащанията по "Каско" на автомобилите са скочили със 163% през юли Природните бедствия през тази година сериозно удариха застрахователите. Това се ви...
Варна. Жителите на варненския квартал "Аспарухово", който пострада от опустошителните наводнения през миналия месец, излизат на протест. Те са недовол...