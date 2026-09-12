Тревожни данни за децата в тази община
Какви мерки трябва да бъдат взети
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Какви мерки трябва да бъдат взети
Потопите взимат жертви, виновни няма
Жителите на града пиели вино от стъклени чаши в местната "таберна"
В това е убедена областният управител на Враца Малина Николова
Жителите на село Крушовица във врачанската община Мизия алармираха депутата от Патриотичния фронт Красимир Богданов (ВМРО) за злоупотреба със средства...
Силна градушка премина през Козлодуй. В града първо е валял проливен дъжд, придружен с вятър, след което е преминал в градушка. На някои места леденит...
Бедственото положение в общините Хайредин и Мизия остава в сила и на 9 май. Все още има опасност преливникът на изкуствения водоем да не издържа. Час...
Преливащ язовир хвърли в паника две общини във Врачанско. Близо 30 души от хайрединските села Бързина и Ботево прекараха нощта срещу неделя по домовет...
Безработен засне видео на преливащ язовир и хвърли Мизия в паника Фалшива тревога за втори потоп в Мизия ще струва 1000 лв. на безработен мъж, заснел...
Община Бяла Слатина започва да възстановява щетите от наводнението през 2014 г.с пари от фонд „Солидарност". Градът бе един от най-тежко засегнатите о...
Местните се надяват, че някой ще хареса фалиралата им фабрика Мизия ще бъде промотирана пред големи инвеститори, които търсят подходящи индустриални...
Мизия е на воден режим Река Огоста мина критичната точка при Хайредин, съобщиха от областната администрация във Враца. Опасност за населението обаче...
Мизийското село Софрониево гласува днес за кмет. Това е трети опит за избор на управник, след като на балотажа през ноември, двамата кандидати събраха...
Проблемите по ел. захранването са напълно преодолени в общините Борован, Козлодуй, Хайредин и Мизия. На територията на община Враца няма ток в село Де...
Днес се навършва една година от водното бедствие в Мизия, където улици, къщи и дворове бяха заляти. През август 2014 година няколко микроязовира прел...
Европейският парламент одобри близо 2 милиона евро помощ за възстановяването на Мизия и Крушовица от наводненията миналото лято. Очаква се парите от е...
Известният травматолог д-р Христо Мазнейков подари операция и нова тазобедрена става на жена, останала без дом след наводнението в Мизия. Цветана Тон...
До края на седмицата в Мизия е забранено да се пие вода от чешмите. Освен повишено съдържание на хлор пробите, които излязоха днес, показват по-високи...
Помощ за хората от Мизия, които пострадаха при наводненията миналото лято, ще осигури правителството. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Бори...
Няма виновни за водното бедствие, което опустоши Мизия в началото на август месец миналата година. То е било неизбежно и в следствие на невиждани хиля...