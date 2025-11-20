Тревожни данни за децата в тази община

Анализ на състоянието, реализираните възможности и потенциала за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Мизия, разгледаха общинските съветници на редовно заседание. В него е посочено, че населението на общината намалява.

Отрицателен е естественият и механичният прираст е посочено още в документа. В началото на годината в община Мизия живеят 6203-ма души. От тях 2889 са в Мизия, 1368 в Крушовица, 1161 в Софрониево, 576 в Липница, 196 във Войводово и тринадесет души в село Сараево.

Анализът разглежда и образователната система на общината. Той е подготвен във връзка с разработването на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Враца. В него е посочено, че се увеличава процентното съотношение на ромското население и в частност социално занемарените семейства, както и се увеличава брой на децата със специални образователни потребности в детската градина и в основното училище в Мизия. Наблюдава се увеличаване на случаите на наднормено тегло и затлъстяване сред децата и младите хора през последните години. Нарастват психосоматични симптоми като главоболие, болки в корема, тревожност, особено сред ученици и млади хора, е посочено още в анализа.

Въпреки че за последните години материалната база е подобрена в училищата и детските градини в общината, има още какво да се желае по посока спортната база и достъпната архитектурна среда, се казва също в документа.

Към областната стратегия от община Мизия препоръчват да се създаде областна мрежа за подкрепа на деца в риск, с активно участие на социални служби, здравни институции и училища. Да се организират регулярни обучения и форуми за споделяне на успешни модели за личностно развитие и да се насочи допълнителен ресурс към общини с неблагоприятна демографска структура като Мизия и да се подкрепят с мобилни екипи и достъп до услуги са също част от предложенията в анализа.

На сесията беше приет анализа, бяха направени промени в капиталовата програма, бяха разгледани и устройствени въпроси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com