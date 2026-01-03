Суматоха пред софийски мол. Клиенти се оказаха в капан

Суматоха настана в мол Парадайс тази вечер, след 20 часа. Струпване на огромен брой коли на паркинга създаде напрежение и недоволство сред посетителите в търговския център.

Оказа се, че устройствата за плащане на паркинга не работят на всичките етажи в мола и хората бяха принудени да плащат на бариерата. Там обаче ги изненада нов проблем – портиерите отказваха да им се плаща в лева, а само в евро, научи Lupa.bg от възмутени граждани.

Така се оказа, че десетки посетители с коли са в истински капан и няма как да излязат от търговския център, който е най-посещаваният в София.

«Що за безумие беше това? В най-големия мол в столицата устройствата не работят, а накрая и нарушение – да отказват да се плаща в лева, което е абсолютно против всякакви правила», споделиха пред Lupa.bg заклещени на опашката с коли граждани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com