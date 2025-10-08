Извънредно от кабинета! Помощи за пострадалите от потопа

До 7 500 лева помощ от държавата ще могат да получат пострадалите от потопа. Правителството реши да отпусне еднократна помощ от 3000 лв. на хората, чиито имоти са били засегнати от природни бедствия през 2025 г. Предложението е на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Помощта ще е допълнение към еднократната помощ за преодоляване на инцидентно възникнали потребности, която се отпуска по Закона за социално подпомагане в размер до 1914 лв. По този начин държавата ще подкрепи хората, които не могат да възстановят домовете си сами в изключително тежката за тях ситуация.

Така общата помощ, която може да получи едно пострадало семейство, е в размер до 7500 лева. Всичко това ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика, обясни Гуцанов.

Допълнителната помощ ще се предоставя на пострадалите, при условие че засегнатото жилище е законно и единствено за семейството и то не може да го възстанови със собствени средства. По същия начин кабинетът подпомогна домакинствата, чиито имоти бяха засегнати от пожарите през лятото. Тогава държавата осигури 900 000 лв. за еднократно подпомагане, с които ще бъдат подкрепени и пострадалите при скорошните наводнения.

Помощта от 3000 лв. ще се получава по списък, който ще се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане след социална анкета. При нея ще се преценява дали доходите на пострадалите не им позволяват да ремонтират домовете си. Не е необходимо хората да кандидатстват допълнително, за да получат средствата, които ще се изплащат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на пострадалите.

"Хората винаги могат да разчитат на нашето министерство. Сумите не са големи, но това са възможностите, които ние можем да дадем. Нашите служители са на терен от първия момент. На следващото заседание ще внесем и за подкрепа на семействата на загиналите по време на бедствието. Разбираме, че мъката няма как да бъде потушена със средства, но поне да видят, че държавата застава зад тях", заяви Гуцанов.

Веднага могат да кандидатстват хората, които отговарят на условията.

Борислав Гуцанов обяви, че в момента се работи по програма по ПВУ. "Така, както заделихме 14 млн. за доброволците и оборудвания, по този начин да направим и програма, която да бъде за сметка на министерството. Безработни хора да бъдат включени в почистване на дерета, сухи реки и т.н.", заяви той.

На следващото заседание на Министерския съвет ще бъде обсъдена и помощ от 15 000 лева за семействата на загиналите в това бедствие.

