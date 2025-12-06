Нова мафия конкурира наркокартелите! Върти 165 милиарда долара годишно

Докато светът свързва мафията с наркотици, оръжие и трафик на хора, една нова „империя“ тихо набира сила. Тя не продава кокаин или хероин, а пясък – най-обикновеният материал, който лежи под краката ни. И все пак, глобалният пазар на пясък се оценява на 165 милиарда долара годишно, а половината от този бизнес е незаконен.

Черният пазар на пясък

Пясъкът е вторият най-използван ресурс на планетата след водата. Той е основна съставка в бетона, асфалта, стъклото, дори в електронните чипове. Но не всеки пясък става за строителство – пустинният е твърде фин и кръгъл, затова търсенето на речен и морски пясък е огромно, пише money.bg.

В Индия, Индонезия, Виетнам и Бразилия „пясъчните мафии“ контролират добива. Те действат като класически картели – с подкупи, насилие и убийства. Журналисти и активисти, осмелили се да разкрият схемите, често плащат с живота си.

Печалби, сравними с наркобизнеса

Докато наркокартелите печелят милиарди от нелегална търговия, пясъчните мафии вече ги догонват. В развиващите се страни половината от добива е нерегламентиран, а печалбите се изчисляват в десетки милиарди. Парадоксално, дори държави като Саудитска Арабия внасят пясък от Австралия, защото местният пустинен не става за строителство.

Цена за природата и обществото

Незаконният добив унищожава речни корита, плажове и цели екосистеми. Ерозията води до свлачища и наводнения, а местните общности губят земя и поминък. Пясъкът, символ на безкрайност, се превръща в ресурс на кръв и корупция.

Новият играч на глобалната сцена

„Пясъчната мафия“ е новият играч на глобалната сцена – невидим, но могъщ. Тя конкурира наркокартелите не само по печалби, но и по жестокост. В свят, където строителството и технологиите изискват все повече ресурси, битката за пясъка може да се окаже следващата голяма война за богатство и власт.

