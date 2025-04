Заловиха бос на италианската мафия. Ходил всеки ден на фитнес

В Колумбия беше заловен един от босовете на италианската мафия, който се криеше от полицията в продължение на две години.

Това съобщава Need To Know (NTK).

Емануеле Грегорини, известен с прякора Доларино, е задържан във вторник в град Картахена.

Колумбийската полиция го нарича "лидерът на италианската мафия в Латинска Америка". Според разследващите той е изиграл ключова роля в доставките на кокаин от Колумбия за Европа.

Доларино е арестуван в резултат на голяма международна операция, организирана от италиански, британски и колумбийски сили за сигурност.

Очевидно не се е притеснявал от властите, защото е заловен по снимки, в които всеки ден ходи на фитнес и вечери.

Колумбийската прокуратура обяви, че арестът на Грегорини показва засилване на позициите на италианската мафия в Латинска Америка.

През 2020 г. той вече беше арестуван в Рим по обвинения в участие в пране на пари за италианската мафия. Впоследствие той се оказа на свобода, а от 2023 г. полицията се опитва да установи къде се крие.

