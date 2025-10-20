Сашка Васева разпиля тв шоу. Води до депресия

"Извадката на обществото в тазгодишния "Биг Брадър" депресира хората! Зрителите си мислят, че това е новото поколение, а не е така. Има много позитивни и градивни младежи."

Такова категорично мнение даде пред "България Днес" емблемата на 90-те - Сашка Васева. Като бивш участник в къщата примата следи зорко сезона, който, по мнение на публиката, не е от най-вълнуващите. Въпреки че е известна като Мис Провокация, Сашка не споделя житейските виждания на съквартирантите.

"Нямам любимец от тях. Приемам ги като едно цяло. Трябва да се знае, че те не отразяват всички млади българи. Пълно е с деца, които правят новаторски неща и не са насочени само към материалното", каза Дупнишката Мадона и предположи:

"Подбраните хора може би са такива поради икономически тежкия живот, който водим у нас. Всъщност ние не живеем зле. България е една малка Швейцария!", отсече певицата.

"Моите деца не са като младежите в "Биг Брадър"! Аз се гордея с тях и с моралните им качества", щастлива е легендата.

Дупнишката Мадона бе сред най-ярките участници в звездния сезон на "ВИП Брадър". Тя влезе в предаването през 2017 г. заедно с Маргарита Хранова, Алекс Богданска, Дани Петканов, победителят Тото и куп други тв любимци.

