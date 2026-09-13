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Милото води шоу по Нова

Милото води шоу по Нова

София. "Ол Инклузив" е новото шоу на Нова, което има претенцията да бъде тв спектакъл. Водещ ще му бъде Калин Сърменов, станал известен като Милото....

20 септември | 18:35
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