Страшен гаф в "Моята кухня е номер едно". Известна дъщеря се издъни
Шоуто тръгва довечера по бТВ
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Шоуто тръгва довечера по бТВ
Легендата на 90-те с интересно изказване
Общо взето провал след завръщането му на екран
Водещата загуби скъп колега
За това съобщи и водещата Елън Дедженерис
Над 700 000 гласуваха за светилища, крепости и светини
София. "Ол Инклузив" е новото шоу на Нова, което има претенцията да бъде тв спектакъл. Водещ ще му бъде Калин Сърменов, станал известен като Милото....