Отиде си легендарен режисьор, променил телевизията

Холивуд скърби за загубата на един от най-великите си архитекти. На 85-годишна възраст почина легендарният американски режисьор, продуцент и сценарист Джеймс Бъроуз – човекът зад кулисите на феномени като „Приятели“, „Бар „Наздраве“ (Cheers) и „Такси“. Тъжната вест бе съобщена от списание People, позовавайки се на официално изявление на семейството му.

„Честваме изключителния живот и трайното наследство на Джеймс „Джими“ Бъроуз, който почина мирно, заобиколен от любящото си семейство“, споделиха неговите близки, без да разкриват детайли около времето и мястото на кончината му. „Повече от пет десетилетия Бъроуз беше един от най-влиятелните и обичани режисьори в историята на телевизията. Като ментор и творческа сила, той помогна за формирането на поколения комедианти и донесе безмерна радост на зрителите по целия свят.“

Кариерата на Бъроуз започва през 70-те години на миналия век, когато той се утвърждава като един от ранните новатори в заснемането на комедийни сериали с няколко камери пред жива публика. Ранното му творчество включва режисурата на класики като „Шоуто на Мери Тайлър Мур“, „Лавърн и Шърли“ и „Шоуто на Боб Нюхарт“.

През десетилетията на неуморен труд зад камерата Бъроуз постига забележителни рекорди: над 1000 режисирани епизода на най-успешните телевизионни програми в историята, 11 награди „Еми“ за изключителни постижения в телевизията.

Първата си статуетка „Еми“ Бъроуз печели за работата си по „Такси“ – иновативната комедия за грубия, но колоритен персонал на нюйоркска таксиметрова компания, изстреляла кариерите на Дани ДеВито, Анди Кауфман и Тони Данза.

Впоследствие той става съсъздател на емблематичния „Бар „Наздраве“ (заедно с дългогодишния си сътрудник Джеймс Брукс) и режисира внушителните 236 епизода от него, както и хитовия спин-оф „Фрейзър“. Списъкът с проекти, до които се докосва златният му комедиен нюх, включва още „Теория за големия взрив“, „Майк и Моли“ и „Третата планета от Слънцето“.

Наскоро Бъроуз направи рядка, но запомняща се крачка пред камерата. Той изигра себе си в сатиричния сериал „Завръщането“ (The Comeback), където си партнира отново със звездата от „Приятели“ Лиса Къдроу в забавна пародия на реалния живот зад кулисите на холивудските ситкоми.

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