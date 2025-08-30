Тръмп с много нестандартно предложение за мира в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп е предложил разполагане на китайски войски в Украйна

за опазване на бъдещ мир в страната, пише "Файненшъл Таймс".

Русия е "за" идеята, но Европа е против, а намеренията на самия Китай са неясни, сочат източниците на вестника.

Президентът на САЩ е направил предложението

по време на срещата си с украински и европейски лидери миналата седмица във Вашингтон,

като по този начин е подкрепил идеята на Владимир Путин, твърдят пред "Файненшъл таймс" лица, запознати с дискусиите.

От външното министерство на Китай отрекоха тази седмица Пекин сам да се е предлагал за мироопазващата роля.

По-рано този месец руският външен министър Сергей Лавров предложи като гаранти за бъдещия мир петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, сред които са и неговата страна и Китай.

За Киев обаче този път не подлежи на обсъждане, тъй като дава на руската страна право на вето върху всички решения на страните-гаранти и може да блокира тяхната намеса, в случай на нова руска агресия срещу Украйна.

Планът за китайски миротворци почти сигурно ще бъде отхвърлен и от Зеленски,

който по-рано този месец изтъкна, че Пекин не е сторил нищо, когато през 2014 година Русия окупира Крим, а сега не само не помага на Украйна, но е отворил пазара на дронове за руснаците.

Украинската страна е склонна да приеме участие на турски войски в бъдеща мироопазваща мисия, пише "Файненшъл таймс".

