Вашингтон предупреждава Москва: Мир или нови санкции!

На извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН американската страна отправи

остри критики към Москва заради последните удари с ракети и дронове по украински градове.

Заместник-постоянният представител на САЩ Джон Кели заяви, че атаките „поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия за постигане на мир“ и предупреди, че ако насилието продължи,

Вашингтон е готов да наложи нови икономически мерки срещу Москва.

„Русия трябва да реши сега да направи стъпка към мира“, каза дипломатът и призова за двустранна среща между лидерите на двете воюващи страни.

Киев: Сигурността на хората е залогът

От украинска страна министър-председателката Юлия Свириденко подчерта пред Съвета за сигурност, че руските удари срещу цивилни квартали са доказателство, че Москва „продължава да избира убийствата пред спирането на войната“. Тя акцентира, че Украйна има нужда от надеждни гаранции за сигурност, за да се защити суверенитетът и животът на гражданите, „особено на децата“.

„Нашият народ трябва да се чувства в безопасност още днес. Ето защо прекратяването на огъня остава съществена предпоставка за успешни бъдещи преговори“, заяви Свириденко.

Москва: Среща е възможна, но при условия

Руският заместник-постоянен представител в ООН Дмитрий Полянски заяви, че Москва не изключва среща на върха с Украйна, но само ако бъде направена „щателна предварителна подготовка“. По думите му, без ясно съдържание подобна среща „няма никакъв смисъл“. Той допълни, че САЩ „все повече осъзнават нуждата от решаване на първопричините за конфликта“.

Междувременно напомнянето за началото на войната от февруари 2022 г. остава неизменно във фокуса – Москва продължава да я нарича „специална военна операция“, оправдавайки действията си с аргументи за „денацификация“ и „демилитаризация“ на Украйна и опасения от разширяването на НАТО.

