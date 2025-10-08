Москва отсече: Това ще промени хода на войната

Доставката на крилати ракети "Томахоук" от САЩ на Русия ще доведе до "качествено" изменение на ситуацията във войната в Украйна, заяви днес руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС. Тази промяна обаче няма да попречи на Русия да постигне целите си в "специалната военна операция", добави той

Москва призовава Вашингтон да подходи трезво и твърдо към въпроса със съответната доставка за Киев, отбеляза Рябков пред представители на медиите.

"Хипотетичното използване на подобни ракетни системи е възможно единствено с прякото участие на американската администрация. Надявам се, че взимайки предвид дълбочината и тежестта на последствията от каквото и да е решение в тази ситуация, ще се осъзнае добре кой подтиква Вашингтон към такова решение", обърна внимание Рябков, цитиран от ТАСС.

Тръмп заяви тази седмица, че би желал да знае какво Украйна смята да прави с ракетите "Томахоук", преди да се съгласи да ги достави на Киев, защото не би искал да предизвиква ескалация във войната в тази страна, посочва "Ройтерс", предава БТА.

Руският заместник-министър отбеляза, че не се водят разговори със САЩ за удължаване на новия договор за съкращаване на стратегическите оръжия - "Нов СТАРТ". Според него двата въпроса - доставката на ракети "Томахоук" за Украйна и евентуалният нов срок на договора - са "две различни неща", отбеляза ТАСС.

Освен това Рябков заяви, че импулсът в стремежа към мирно споразумение с Украйна, който се е появил след срещата между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, през август в Аляска, вече се е оказал изчерпан, информира "Ройтерс".

"За съжаление, се налага да констатираме, че мощният импулс от Анкоридж в полза на договореност, постигната с усилията както на противниците, така и на поддръжниците на "войната до последния останал украинец", се оказа в значителна степен изчерпан, най-вече заради европейците", каза пред долната камара на руския парламент Рябков, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС.

"Това е резултат от деструктивните действия, най-вече на европейците, за който ние говорим открито и прямо", подчерта високопоставеният дипломат.

Американският президент Тръмп, който преди е казвал, че Киев, трябва да отстъпи територия, за да бъде сключен мир с Москва, изрази многократно разочарованието си от Путин за нежеланието му да прекрати войната и нарече Русия "хартиен тигър", припомня "Ройтерс".

