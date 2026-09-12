Обещано и изпълнено! Антидрон системите вече са у нас
Предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация
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Предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация
Еконт с официално съобщение
Говори Сергей Рябков
Китай е основен конкурент на АЩ в производството на критични минерали
Предупреждават, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ
И бензина, и дизела за аввгуст са с 1-2% по-евтини от юли
Говори министър Запрянов
Най-мащабният до момента договор за доставка на нови влакове беше подписан днес
Чакаме доставка от 35 мотриси
Cдeлĸaтa бeшe зa дocтaвĸa нa 35 мoтpиcи зa БДЖ зa нaд 640 милиoнa лeв
Договорът включва и поддръжка за 15 години
Стойността на подвижния състав е 511,4 млн. лева, а срокът за доставка е 2 години
Те ще бъдат доставени със средства по Плана за възстановяване и устойчивост
Доставките ще бъдат осъществявани от частната жп компания ТБД товарни превози
Те ще бъдат закупени със средства по ПВУ
Първите 19 пристигат в България още през април
След като Катар е започнал преразпределя глобалните доставки
Общата бройка на хеликоптерите по този проект ще бъде 8
на подписването присъства и унгарският премиер Виктор Орбан
Ще разширяваме партньорството с Турция, каза министър Росен Христов