Задава ли се криза с горивата? Експерт разкри истината

След снимките в социалните мрежи, които показаха, че няма бензин, експерт коментира ситуацията.

Бензин има в изобилие. Горива има. Имаме логистични затруднения за внос на биоетанол - добавката, която е задължителна за горивата.

Да, имаше известни затруднения с доставката, но лека по лека нещата се нормализират. Това заяви пред БТВ председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Проблемът още не е изцяло преодолян, но се работи по въпроса, каза още той.

Не трябва да има паника, да се нагнетява напрежение и да се ползва темата, призова Бенчев.

"И бензина, и дизела за аввгуст са с 1-2% по-евтини от юли."

