Полша пак вдигна изтребителите. Високо напрежение

Полша отново вдигна изтребителите. Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че страната му е вдигнала по тревога изтребители Ф-16 по време на "най-голямата атака" срещу украинския град Лвов след руската военна инвазия в съседната държава, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Говорейки днес на конгрес на своята Полска селска партия, той потвърди, че в отговор на поредното нощно нападение срещу Украйна са били разположени полски изтребители Ф-16 и нидерландски Ф-35. Освен това Полша е задействала всичките си наземни системи за противовъздушна, противоракетна и противодронова отбрана.

"Те приключиха дейността си и не са регистрирани нарушения на въздушното пространство над територията на Република Полша", каза Кошиняк-Камиш. Това бе "един от най-тежките дни" за Украйна, откакто започна да се отбранява през февруари 2022 г., отбеляза той.

Четирима души бяха убити, а още толкова - ранени, при атаката срещу Лвов през нощта, съобщиха местните власти.

Кошиняк-Камиш обяви още, че "Източен страж" - операцията на НАТО, започната след многобройните навлизания на руски дронове над Полша миналия месец - се разширява, като Швеция, Дания, Обединеното кралство, Германия, Франция, Съединените щати и Чехия са декларирали своя ангажимент към нея, предава БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com