Тръмп с много нестандартно предложение за мира в Украйна
Сергей Лавров поиска като гаранти за бъдещия мир петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН
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Сергей Лавров поиска като гаранти за бъдещия мир петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН
Проектът на „Академия Миротворци“ е един от финалистите във Vivacom Регионален грант
Кремъл нарече "неверни" твърдения на Киев, че руският президент Владимир Путин се е съгласил миротворци да участват в решението на ситуацията в Донбас...
Бейрут. Сирийската бунтовническа група "Джебхат ан Нусра" (Фронт на победата) e освободила всички войници от Фиджи, които действаха като миротворци на...
Ню Йорк.Страните-членки на Съвета за сигурност на ООН решиха да удължат с година срока за пребиваване на миротворците на международната организация в...
Китай е предложил да изпрати повече от 500 войници в силите на ООН за борбата с ислямистките бунтовници в Мали, което е най-голямото предложено учас...