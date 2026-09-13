Разгадаха 50-годишна мистерия! Разкриха самоличността на неуловим сериен убиец
Мощен изкуствен интелект посочи конкретно име
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Мощен изкуствен интелект посочи конкретно име
Тя използва „Иванка“ във всички аспекти на живота си
Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система
Законът има за цел защита на малолетните и непълнолетните лица
Става въпрос за вражда между две фирми за бързи кредити
МВР определи промени във важна тарифа
Той бе задържан снощи малко преди 21 часа в района на Боянските гробища
Дадени са ДНК проби
По негови думи е от сирийски произход. Няма документи
Много родители смятат, че е по-добре да крият възможно по-дълго тайната на Добрия старец
По този начин ще се избегне струпването на хора пред гишетата на МВР
Удължават работното им време
Снимки на Неда Спасова цъфнали в секссайт
Столичната полиция търси съдействие за установяване на самоличността на възрастна жена
Това не се случва за първи път, смятат от БПБС
Правилата предвиждат минимални стандарти за съдържащите се в документите данни
ДНК-тестове установиха самоличността на извършителя на кървавия атентат вчера в центъра на Истанбул, той е член на ДАЕШ, предаде БГНЕС. Разследващите...
Тялото й бе открито днес на брега на морето Установена е самоличността на младата жена от Бургас, чието тяло бе открито днес на брега на морето. Тя е...
Френските следователите установиха самоличността на седмият от терористите, нападнали зала „Батаклан" в Париж. Той е френски гражданин, който е извест...
Очаквам да се подаде максимална информация за убитото дете като белези и черти, защото най-важното на този етап е да се установи самоличността му. Тов...