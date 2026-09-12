Нова система в здравеопазването облекчава личните лекари и пациентите
Как общопрактикуващите лекари ще спечелят време за пациентите
Следете всички новини, анализи и коментари за Джипи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Как общопрактикуващите лекари ще спечелят време за пациентите
Какви са задълженията на джипитата
Подготвя се нов рамков договор
Хората се тесват в момента в къщи и нямат задължение да оповестят за резултата, каза д-р Брънзалов
Трябва обаче да има необходимият софтуер
Запазват и старата система с формуляри До 30 юни може да избираме нов общопрактикуващ лекар Услуга за избор на общопрактикуващ лекар по електронен п...
Джипи от Русе няма да практикува 4 години заради смърт на пациент. Освен това, Окръжният съд го осъди на 3 години условно и да плати и 30 хил. лв. обе...
Папа Франциск остана без личен лекар заради кадрови промени в здравната система на Ватикана. Според новите изменения проф. Алфредо Понтекорви е назнач...
София. Днес е последният ден, в който може да смените личния си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За целта не се изиск...
София. С още една година ще се удължи срокът за придобиване на специалност от общопрактикуващите лекари, съобщи зам.-министърът на здравеопазването пр...
София. Касата ще прекратява договора си с джипитата, ако отчетат прегледи, които не са извършили. Това предвиждат промени в Закона за здравното осигур...
Доктори на улицата, ако не им дадат още пари
Кърджали. Правен абсурд не позволява на лекар със специалност „Спешна медицина" да стане джипи, заяви д-р Леман Рашид, началник от шест години на Спе...
Така няма да доплащаме за лечението
Ходим при джипито четири пъти в годината