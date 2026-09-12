Нова система в здравеопазването облекчава личните лекари и пациентите
Как общопрактикуващите лекари ще спечелят време за пациентите
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Как общопрактикуващите лекари ще спечелят време за пациентите
Има повишена заболеваемост, но няма някаква по-отежнена епидемична обстановка
София. Летните вируси ни нападат до дни. Все още ситуацията е спокойна, но очакваме скоро да се повиши заболеваемостта, каза главният здравен инспекто...