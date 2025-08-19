Инспектори в салоните за маникюр. Неочаквана хайка

Неочаквана хайка в салоните за маникюр започва от септември

Здравните инспектори ще следят използват ли се гел лакове с вреден химикал, съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев по БНТ.

Забраната за употреба на веществото ТРО влиза в сила за целия Европейски съюз.

Доц. Кунчев обясни, че решението е взето в началото на годината и гратисен период за употреба на продукти с вредната съставка няма да има. Той подчерта, че химикалът е от групата на токсичните за възпроизводството на вещества. Употребата му е рискова за клиентите и маникюристите.

Някои от тях са взели мерки и са прекратили вноса и използването му. Но там където има някакви натрупани количества компромис не може да има. Няма как да дадем някакъв отлагателен период. Така че от 1 септември здравните инспектори ще направят своите проверки и там, където установят такива вещества, ще забранят употребата им. Ако пък виждаме нарочно несъобразяване - опити да се доизчерпят количествата, ще прибегнем до наказателни мерки. Макар че не това е същността на нещата, каза главният здравен инспектор.

