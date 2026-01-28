Ангел Кунчев с важно предупреждение

Грипът в момента е основният причинител на респираторни инфекции у нас, но разпространението му засега остава по-умерено от предварителните прогнози. Това показва анализ на доц. Ангел Кунчев, представен в ефира на предаването „Твоят ден“.

Данните сочат, че въпреки увеличаването на заболелите, грипният сезон се развива по-бавно и по-контролируемо в сравнение с миналата година – без рязък скок и масово претоварване на здравната система.

В една от големите лаборатории в София през последните седмици се отчита осезаемо увеличение на потока от пациенти. Най-често хората се изследват с бързи тестове за грип А, грип B и COVID-19, включително комбинирани.

Медицинският директор на лабораторията д-р Благовеста Пенчева съобщава, че за последните два месеца броят на тестовете е нараснал значително. Само изследванията за COVID-19 са с над 200 повече спрямо предходния период.

Тенденцията е показателна – приблизително всеки трети бърз тест за грип дава положителен резултат.

„Това означава сравнително висока циркулация на вируса“, обяснява д-р Пенчева, като уточнява, че смесени инфекции се срещат изключително рядко. Надеждността на тестовете остава висока, а допустимата грешка е между 3 и 5 процента – в рамките на медицинските стандарти.

По думите на доц. Кунчев грипният сезон може да бъде определен като „по-скоро благоприятен“. Заболеваемостта в страната се покачва, но със значително по-бавни темпове в сравнение с предходната година.

Средната стойност за страната в момента е около 150 на 10 000 души. В някои области обаче ситуацията е по-напрегната. Пловдив вече надхвърля 250 на 10 000, а Смолян и Ямбол са сред регионите, в които се очаква достигане на епидемични нива.

„Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия“, коментира главният държавен здравен инспектор.

Очакванията са пикът на заболеваемостта да се оформи в края на януари и началото на февруари. Евентуално застудяване би могло дори да ограничи разпространението, тъй като намалява социалните контакти.

Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести в момента доминира грип А, най-вече щамът H3N2. От около 500 изследвани проби близо 140 са положителни именно за този вирус. Други респираторни причинители се откриват значително по-рядко.

В края на сезона е възможно да се появи и грип B, който традиционно води до по-слаба „втора вълна“.

Лечение и предупреждение

По отношение на лечението доц. Кунчев подчертава значението на навременното приемане на антивирусни медикаменти с доказан ефект – още при първите симптоми.

Той отправи и предупреждение към хората, които разчитат основно на хранителни добавки.

„Няма вещество без горна граница – когато тя бъде премината, ефектът може да стане обратен“, посочи той, обръщайки внимание на риска от предозиране.

