С нов проект Община Казанлък ще подкрепя своите млади таланти

На днешното си заседание Общински съвет- Казанлък одобри с 34 гласа „за“. предложението на кмета Галина Стоянова за кандидатстване на Община Казанлък по проект за подкрепа на деца и ученици с таланти.

Проектът е по процедура BG05SFPR001-2.003 „Подкрепа за ученици с таланти“ към Програма „Образование“ 2021–2027 и цели да стимулира развитието и изявата на талантливи деца в областта на STEM науките, изкуствата, спорта, културата и чуждите езици.

Съгласно Условията за кандидатстване Община Казанлък представя към

проектното предложение Индикативен календар на събитията за насърчаване на талантите на територията на съответната община, в който са описани различните форми на събитията за насърчаване на таланти, планирани за

организация и провеждане по години за целия период на изпълнение на проекта.

Проектът ще позволи организирането на подготвителни обучения, лагери, майсторски класове и школи, както и участието на казанлъшки ученици в състезания, фестивали, олимпиади и други инициативи. Част от подкрепата ще бъде под формата на еднократни стипендии и материални поощрения за отличени деца и ученици, участвали в събития от Индикативния календар.

Финансирането по процедурата е изцяло безвъзмездно, като не се изисква съфинансиране от общината. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение е 100 000 лв, а максималният 750 000 лв.

Политиката на кмета Галина Стоянова за насърчаване на младите таланти е насочена към създаване на благоприятна среда, в която децата и младежите да развиват своите способности и да намират подкрепа за реализацията им, което превръща Община Казанлък в активен център за развитие на талантливи млади хора.





