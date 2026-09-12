Голяма награда за внучката на легендарен кмет
Министър награди Лазара Причкапова за най-доброто есе
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Министър награди Лазара Причкапова за най-доброто есе
Очаква се да получи подкрепа от БСП и "Левицата"
Няма стари и млади, а можещи и неможещи. Това ще доказва почти сигурно Лазар Причкапов, който е готов да влезе в битката за кмет на Благоевград за чет...