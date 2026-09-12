Лазар Причкапов готов за "Епизод 4" на кметската битка в Благоевград

Няма стари и млади, а можещи и неможещи. Това ще доказва почти сигурно Лазар Причкапов, който е готов да влезе в битката за кмет на Благоевград за чет...