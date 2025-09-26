България настоява за етичен и отговорен изкуствен интелект

На открития дебат на Съвета за сигурност на ООН, посветен на темата „Изкуственият интелект и международният мир и сигурност“, България заяви

твърд ангажимент да насърчава етичното и отговорно използване на новите технологии.

Министърът на външните работи Георг Георгиев, който представи позицията на страната ни по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, подчерта, че AI трябва да остане инструмент за стабилност, а не за разрушение.

Новите технологии – възможност и заплаха

Георгиев предупреди, че появата на изкуствен интелект, автономни системи и масово събиране на данни променя хода на развитието както в гражданската, така и във военната сфера. „Това бързо развитие изисква постоянна адаптация и разширяване на международните правни стандарти,“ заяви той.

Според него противници на международния правов ред вече инвестират сериозно в технологии за офанзивни цели, а дезинформационните кампании, захранвани от AI, подкопават демократичните ценности и обществения дебат. Пример за това са практиките, наблюдавани във войната на Русия срещу Украйна, където AI вече се използва на бойното поле.

Международно право и глобални стандарти

Българският външен министър акцентира, че изкуственият интелект трябва да се развива и прилага в пълно съответствие с международното право – включително Устава на ООН, международното хуманитарно право и правата на човека.

Георгиев припомни, че страната ни активно подкрепя международните инициативи за отговорна военна употреба на AI, сред които приетия в Сеул „Blueprint for Action“ и политическата декларация за отговорна употреба на AI и автономия, както и ключовите резолюции на Общото събрание на ООН от 2024 г.

Технологиите в служба на човека

В заключение Георгиев подчерта, че изкуственият интелект е едновременно огромна възможност и сериозен риск. България ще продължи да бъде активен участник в глобалния диалог, насочен към решения, които укрепват международния мир, гарантират сигурността и защитават човешкото достойнство.

„Нашата амбиция е да изградим свят, в който технологиите служат на хората, в който иновациите се развиват отговорно, а изкуственият интелект се превръща в инструмент за стабилност и просперитет за бъдещите поколения,“ заяви външният министър.

