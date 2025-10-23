Краят на „Лукойл“: Костов го вкара, Тръмп го изкара

След 26 години ерата на "Лукойл“ в България приключи, а рафинерията „Нефтохим – Бургас“ тепърва ще търси новия си собственик. Вкарана от Иван Костов като премиер през 1999 година, днес руската компания има 1 месец да напусне държавата заради санкциите, наложени от президента Доналд Тръмп.

Светлина върху това как ще се извърши продажбата дава приетият на второ четене в енергийната комисия специален законопроект. Той бе внесен в народното събрание още в началото на месеца, но решението на финансовото министерство във Вашингтон ускори окончателното му приемане.

Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), прие парламентарната Комисия по енергетика, като одобри на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".

ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД, пише още в промените.

Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Законът предвижда още, че разпоредителни сделки без решение на Министерския съвет и без положително становище на ДАНС ще бъдат нищожни.

Американските санкции, в които попаднаха "Роснефт", "Лукойл" и техните дъщерни дружества, доведоха до паника на пазарите и подскачане на цените на петролните борси с над 3 процента за един ден. Опозицията използва това, за да върне страховете на хората за високи цени и липса на горива. Поредица от енергийни експерти обаче обявиха, че навсякъде до света, включително и у нас, има огромни запаси от евтин петрол, а отражението върху цените на дребно се случва едва две-три месеца след промяната на борсите. Те прогнозират, че покачването ще е краткосрочно и не се очаква трайна тенденция на поскъпване.

Да, България, коалиционният партньор на партията на Иван Костов, отново разчита на къса народна памет. Независимо, че именно неговото управление даде на Русия най-голямата рафинерия на Балканите, сега Мирчев и Божанов се оказаха най-гласовитите депутати, разтревожени от продажбата на нефтозавода ни. Трябвало да се продаде на западен инвеститор, без значение кой е той. Дали са взели завоя и имат предвид унгарската MOL, за която само преди година лобираше самия Орбан?

Любопитен факт е, че един от техните енергийни експерти – Христо Казанджиев, веднага лансира двата варианта за рафинерията до 21 ноември – да се назначи особен управител или да се търси чужд инвеститор.

Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е стратегически обект – най-голямото индустриално предприятие в страната и основен доставчик на горива за вътрешния пазар. Поради това решението за продажба е чувствително не само икономически, но и политически, обясни той и добави – час по-скоро да има особен управител, който да поеме делата на компанията "Лукойл-България" при съществуващите ограничения.

Тази теза обаче веднага беше контрирана от бившия заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев. Той предупреди, че такава длъжност в рафинерията ще доведе до неочаквани сътресения.

Развръзката се чака до 21 ноември. Оттогава Лукойл няма да има отворени банкови сметки, което означава, че те вече няма да могат и да купуват суров петрол. Дори да го преработят и вкарват в бензиностанциите си или да го продадат на други вериги, те не могат да им платят, което означава тотален блокаж. В Сърбия на практика се случи това“, обясни Явор Куюмджиев.

Особеният управител не означава, че се отнема собствеността, но влиза нов мениджмънт, който отнема правомощията на настоящия и започва да управлява компанията. Само че виждам няколко проблема. Първият проблем е кой ще бъде този особен управител с наличния кадрови потенциал. Силно се съмнявам, че в България има достатъчно хора, които разбират от управление на рафинерия и търговия с нефт и нефтопродукти, суров петрол и прочие, за да могат да организират закупуването на въпросните количества суров петрол, преработката и дистрибуцията им. Второ, как точно ще бъдат осигурявани тези сделки? Собствеността е такава, каквато е, и сегашната структура от компании продължава да бъде собственост на руския "Лукойл“. Т.е. трябва някаква друга компания от свое име да пазарува суровия петрол и от свое име да го продава на други потребители. Не вярвам, че това може да се случи в рамките на месец, колкото е даденият срок, категоричен е Куюмджиев.

Опасявам се, че има възможност да се случи като в Сърбия, добави енергийният експерт.

