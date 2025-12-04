Извънредна ситуация пред дома на Бойко Борисов

Протестиращи се събраха пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, но реакцията от партията не закъсня. От ГЕРБ бързо организира своя контрапозиция, оглавена от Тома Биков, който се включи на живо в социалните мрежи.

„Здравейте, намираме се пред къщата на Бойко Борисов. До преди малко тук имаше провокация от страна на една партия, която няма да назова, защото не знам дали е партия или е пирамида. Заедно с младежите на ГЕРБ и колегите, искаме да кажем, че подобна провокация се случва за последно тук.

Няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас. Мястото на политиката, е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата. Надявам се останалите партии да разберат това.

Нямаме против някой да изразява гражданската си позиция, да протестира, да води дебат с нас, да бъде на различна позиция от нас. Всичко това обаче трябва да се случва в рамките на нормалното и закона, а не със средствата на перформърс и провокация, с идеята да се тормозят хора, които нямат нищо общо с политическия дебат, каквито са нашите семейства.

Още веднъж ще повторя. Няма да позволим това повече да се случва и ще реагираме по подобаващия начин.", каза той.

Думата взе и член на младежката организация на ГЕРБ, ето какво каза той:

"Ние младите хора от ГЕРБ заставаме твърдо зад нашия лидер г-н Борисов и призоваваме дебата да се води там, където му е мястото, а не пред дома на хората."

