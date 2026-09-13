Никол Станкулова хвърли в потрес всички протестиращи!
С много загадъчен пост в мрежата
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С много загадъчен пост в мрежата
Няма да позволим това повече да се случва и ще реагираме по подобаващия начин, каза Тома Биков
Допълнителна тревога предизвика и оставката на президента Клаус Йоханис
Кметове и жители селата в Ловешко изразиха недоволството си
Той се озова сред хората на Подбалканския път
Десети ден блокада на "Тракия"
Блокадата на "Тракия" продължава седми ден
Николай Денков спази обещанието си
Официална позиция
В момента се изяснява случая
Притесненията им остават
Ще приемат ли този път
Те искат спешна среща в парламента
Напрежението расте
Официална позиция
Гражданското неподчинение доведе до напрежение между протестиращи и шофьори
Смразяващи думи зад кадър
Нашето желание е датите за затварянето на въглищните централи да бъдат между 2040 – 2050 г. минимум
Работниците оценяват поведението на министъра като подигравка
Министърът призова да се спазват мерките