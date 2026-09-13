За първи път! Борисов избяга от медиите, шашна своите (ОБЗОР)
ГЕРБ се събра, поговори и не откри вина за катастрофата на изборите
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ГЕРБ се събра, поговори и не откри вина за катастрофата на изборите
Ще участват и ръководителите на службите у нас
Когато всяко негово изказване е разделително за нацията, кажете лидера на опозицията, не президента
Акцент ще бъде поставен върху процеса на присъединяване на България към еврозоната
Събират се министри, депутати, кметове
Причината е вълната от насилие, която се случва в България
България се намира в състояние, в което за перспектива, стабилност, прогнозируемост не се говори, заяви лидерът на ГЕРБ
Партията обсъжда следващите си политически ходове
Събира министрите
Разследването на покушението продължава
Свикване на подобно съвещание бе поискано от съпредседателя на ДБ Атанас Атанасов
Обсъждат рисковете през българите в Русия
Какво каза шефката на парламентарната им група
ГЕРБ били тези, които провалили кворума по средата на дискусията за главния прокурор
Съвещанието идва след вътрешни конфликти и недоволство в ДСБ
Главният прокурор благодари на колегите си за свършената работа и посочи най-важните проблеми
Ще обсъдят и въпроси около предстоящата кампания за вота на 2 октомври
Чувам, че вместо обещаните безплатни тестове хората заплащат от 15 до 40 лв. на тест, възмути се президентът
Животът на хората е по-важен от изборния резултат, заяви президентът
Честните избори са приоритет, каза Бойко Рашков