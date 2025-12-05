Бюджетът под натиск. Властта, синдикатите и бизнесът в решаващи преговори

Разговорите за държавния бюджет навлизат в ключова фаза. Днес в Министерството на финансите се очаква нова среща между правителството, синдикатите и работодателските организации, на която трите страни трябва да изчистят позициите си и да решат какво точно да бъде заложено във финансовата рамка. Най-големият въпрос остава откъде да бъдат намерени необходимите средства, за да се покрият исканията на социалните партньори.

По предварителни разчети почти 1,5 милиарда евро са нужни, ако всички настоявания на бизнеса и синдикатите бъдат приети. В същото време голяма част от дискусионните мерки отпадат още преди финалното договаряне. Почти сигурно е, че пенсионната вноска няма да бъде увеличавана. Същото важи за идеите за по-висок данък дивидент и за въвеждането на новия софтуер за следене на продажбите.

Финансовата рамка няма да включва и заделяне на средства за потенциално купуване на Лукойл, а концесията на тотото окончателно остава в миналото. Вчера социалните партньори проведоха подготвителна среща, за да обобщят последните си искания преди днешния разговор с министър Теменужка Петкова.

Амбицията на управляващите остава непроменена - бюджетът трябва да бъде приет до края на месеца, независимо от трудните преговори и големия финансов недостиг, който трябва да бъде запълнен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com