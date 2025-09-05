Нови подробности за побоя над топ полицая Николай Кожухаров

Старши комисар Николай Кожухаров, който бе жестоко пребит от младежи в Русе, е бил със съпругата и детето си по време на инцидента, съобщи Нова тв, както и със свой колега. Те се прибирали, обясни областният управител Драгомир Драганов.

Реално забележката за дрифтене към четиримата младежи е била направена от другия човек, след което те станали агресивни. Шефът на полицията в Русе е получил удар в гърба, който го повалил.

Направена му е животоспасяваща операция, като лекарите са спасили бъбрека му. Възстановяването му ще отнеме около 2 месеца.

Четирима са задържани за побоя - трима младежи на 19 и един на 15 години. Те са задържани.

Случаят предизвика лавина от гняв в цялата страна. „Нечувани жестокост и посегателство изключително по хулигански подбуди. Русе е много спокоен град и криминалните престъпления са на много ниско ниво. Общинският съвет се грижи за младото население – още преди година забранихме употребата на електронни превозни средства и въведохме нечувана забрана за употреба на алкохол на публични места”, коментира общинският съветник Елеонора Николова.

Бруталното посегателство срещу директора на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е акт на насилие, който буди гняв и възмущение. Нещо повече - това е проява на един изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, законът и реда в държавата, заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Като изказвам пълна съпричастност и подкрепа за бързото възстановяване на старши комисар Николай Кожухаров, изразявам и пълната си подкрепа към хилядите полицаи и служители на реда, които изпълняват съвестно служебните си задължения и носят гордо службата си, каза Пеевски. И призова: "Настоявам за незабавни действия за установяване на извършителите на това грозно деяние и прилагането към тях на цялата строгост на закона".

