Министър Митов размаха пръст в Русе заради пребития полицейски шеф

Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай, и то не кой да е директорът на ОДМВР в Русе. Това е посегателство не просто срещу един човек, а срещу институцията, призвана да гранатира върховенството на закона и спазването на законите. Във всяка демокрация посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата. Това заяви пред журналисти в Русе министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

"Както в този случай така и за в бъдеще, всяко едно подобно намерение - не извършено престъпление, ще бъде преследвано по най-строгите норми, които предвижда законодателството. А в този случай – още по-тежко", категоричен беше той.

Той благодари за бързата реакция на служителите на ОДМВР-Русе, на прокуратурата, на общинската и областната управа и на медицинския екип.

„Ще преследваме най-тежките възможно наказания за тези, които си позволиха през агресивното си и арогантно поведение да причинят телесните повреди, от които в момента се лекува ст. ком. Кожухаров.

Доколкото разбрах, един от нападателите, един от агресивните хора снощи, е заявил, че не го интересува кой е това и че искал личното си пространство. Е, през усилията на всички институции се надявам само това да го интересува и личното му пространство да е много, много стеснено за дълго време“, каза гневно Митов.

Той подчерта, че на всеки служител на реда трябва да се гледа като представител на българските институции и посегателството срещу тях ще се преследва много тежко. Според него до сегашната ситуация се е стигнало в резултат на рушенето на българските институции в продължение на години – повече от 4.

„Безотговорните приказки на политически партии, а тук ще включа и президентската институция, които във всеки един случай се опитват да ерозират доверието в институциите и да си подлагам, специално президентът, пътечка към създаването на партия, излизайки от рамките на Конституцията. Това не може да се позволява повече“, посочи Митов.

Според вътрешния министър в момента в България има арогантно поведение не само към полицаите, но и към учителите, лекарите, военните.

„Всичко успяха да разрушат през безотговорносто си говорене за това кой какъв бил, през клевети, през ругатни, слушаме ги всеки ден в парламента. Това е отговорно отношение към общество, държава, институции. Защото тези институции не са на този или на онзи“, възмути се Митов.

Той призова всички отговорни партии да защитят МВР и да е ясно, че такива случки не могат да се повтарят.

Главният секретар на МВР Мирослав Рашков заяви от своя страна, че ще се засилят мерките по контрол на движението по пътищата, засилено полицейско присъствие през нощта в градската част. В тези мерки ще бъдат включени служители на жандармерията и други подразделения на МВР.

За нападението над Кожухаров е образувано досъдебно производство под надзора на следствието.

„Може би ще изпитат и останалите граждани дискомфорт, но трябва да се разбере, че държава има и държавата е по-силна от всичко“, заяви Рашков.

От прокуратурата обясниха, че е образувано досъдебно производство за две престъпления квалифицирано хулиганство и средна телесна повреда, нанесена при хулигански подбуди. Наказанията за тези престъпления са лишаване свобода до 5 години и от 2 до 10 години.

По-тежко наказание се предвижда, когато средната телесна повреда е нанесена на полицейски служител. Тогава тя е от 3 до 10 години. Продължават да се извършват действия по разследването.

Заместник-директорът на ОДМВР-Русе Александър Ковачев разкри, че във връзка с инцидента са задържани 4 лица. Те са пътували в лек автомобил, който е преминавал с много висока скорост в малка уличка в центъра на Русе. Това е станало повод за направената бележка от страна на Кожухаров и негов съсед, които са се пробирали към дома си.

От четирите лица три са пълнолетни, едно е непълнолетно. С тях в момента се провеждат беседи. Вероятно утре ще им бъде повдигнато обвинение и ще им се поиска мярка за неотклонение 72 часа.

Нападателите нямат криминални появи, нямат полицейски регистрации. Трима от тях са 19 г., единият е на 15 г.

